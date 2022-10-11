Жителей Кривого Рога и Николаева предупредили о ракетной угрозе, а в Виннице - попадание

Во вторник, 11 октября, уровень ракетной угрозы остается очень высоким. Так, жителей Кривого Рога и Николаева предупредили о возможных "прилетах", а в Виннице уже фиксируют попадание.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о выходе ракет. Сообщение в Telegram об этом он опубликовал в 8.09.
"Выходы ракет", - написал он.
В Кривом Роге местных жителей попросили пройти в укрытия, предупредив о пуске ракет с Каспийского моря.
"Кривой Рог. Все в укрытия. Забирайте детей. Пуска крылатых ракет с Каспием", - написал мэр города Александр Вилкул.
В Винницкой области уже известно о первом попадании.
"В Винницкой области есть попадания. Все службы работают.
Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги!" - сообщили в Винницкой ОВА.
Возможен удар и по Тернопольской области.
"Есть угроза удара по Тернопольской области. Прошу всех немедленно пройти в укрытия", - написал в Telegram глава региона Владимир Труш.
Как сообщалось, Россия атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. Подробности пока не уточняются.
Также утром 11 октября Российская Федерация нанесла ракетный удар по Запорожью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.