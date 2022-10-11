Жителей Кривого Рога и Николаева предупредили о ракетной угрозе, а в Виннице - попадание

Николаев

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о выходе ракет. Сообщение в Telegram об этом он опубликовал в 8.09.

"Выходы ракет", - написал он.

Кривой Рог

В Кривом Роге местных жителей попросили пройти в укрытия, предупредив о пуске ракет с Каспийского моря.

"Кривой Рог. Все в укрытия. Забирайте детей. Пуска крылатых ракет с Каспием", - написал мэр города Александр Вилкул.

Винницкая область

В Винницкой области уже известно о первом попадании.

"В Винницкой области есть попадания. Все службы работают.

Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги!" - сообщили в Винницкой ОВА.

Обновлено 9.01

Тернопольская область

Возможен удар и по Тернопольской области.

"Есть угроза удара по Тернопольской области. Прошу всех немедленно пройти в укрытия", - написал в Telegram глава региона Владимир Труш.