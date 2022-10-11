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Жителей Кривого Рога и Николаева предупредили о ракетной угрозе, а в Виннице - попадание

Фото: уровень ракетной угрозы в Украине 11 октября остается очень высоким (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 11 октября, уровень ракетной угрозы остается очень высоким. Так, жителей Кривого Рога и Николаева предупредили о возможных "прилетах", а в Виннице уже фиксируют попадание.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент

Николаев

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о выходе ракет. Сообщение в Telegram об этом он опубликовал в 8.09.

"Выходы ракет", - написал он.

Кривой Рог

В Кривом Роге местных жителей попросили пройти в укрытия, предупредив о пуске ракет с Каспийского моря.

"Кривой Рог. Все в укрытия. Забирайте детей. Пуска крылатых ракет с Каспием", - написал мэр города Александр Вилкул.

Винницкая область

В Винницкой области уже известно о первом попадании.

"В Винницкой области есть попадания. Все службы работают.
Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги!" - сообщили в Винницкой ОВА.

Обновлено 9.01

Тернопольская область

Возможен удар и по Тернопольской области.

"Есть угроза удара по Тернопольской области. Прошу всех немедленно пройти в укрытия", - написал в Telegram глава региона Владимир Труш.

Как сообщалось, Россия атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. Подробности пока не уточняются.

Также утром 11 октября Российская Федерация нанесла ракетный удар по Запорожью.

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