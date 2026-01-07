RU

Жителей Кривого Рога предупредили о возможности серьезных отключений света

Иллюстративное фото: в Кривом Роге могут ввести серьезные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кривом Роге могут начаться серьезные аварийные отключения света после российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай наберите воду и зарядите гаджеты, пожалуйста", - написал Вилкул. 

По его словам, всю критическую инфраструктуру, которая может работать от генераторов, постараются запитать. Также в городе работают все "пункты несокрушимости". 

Атака на Кривой Рог

Напомним, вчера, 6 января, российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Кривом Роге. Для атаки они использовали баллистику.

О каком именно объекте речь - местные власти не уточняли. В результате такой атаки никто не пострадал.

Уже сегодня, 7 января, россияне массированно атаковали Кривой Рог дронами. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о том, что известно о восьми раненых. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Позже он уточнил, что атака была комбинированная - враг использовал не только дроны, но и ракеты. Он не раскрыл информацию о том, какие именно объекты атаковали оккупанты.

По состоянию на 19:51 в городе продолжались пожары. Сотрудники ГСЧС проводили спасательную операцию.

Вилкул рассказал, что в городе были проблемы с водоснабжением и теплоснабжением - отключилась система.

