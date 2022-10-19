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Жителей Херсона просят подготовить укрытия из-за возможных провокаций оккупантов

Фото: жителей Херсона просят подготовить укрытия из-за возможных провокаций оккупантов (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителей Херсона и области просят подготовить укрытия из-за возможных провокаций российских военных. Также граждан призывают запастись водой и едой на несколько суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

Он отметил, что российская пропаганда распространяет информацию о том, что ВСУ якобы будут обстреливать город.

"Украинская армия не совершала и не будет совершать таких действий. Наши воины в первую очередь освобождают людей, а не территории. Для них важна человеческая жизнь и сохранение критической инфраструктуры города, чтобы эту жизнь можно было поддерживать в нормальном состоянии и дальше", - подчеркнул Соболевский.

Однако он призвал жителей Херсона быть готовыми к провокациям оккупантов.

"Главы ОСМД и работники больниц должны проверить имеющиеся укрытия на предмет возможного принятия там людей. Больницы в Херсоне - это гуманитарные штабы. Надо быть готовым к работе в усиленном режиме. Горожане - ваша жизнь для нас самая ценная. Да, придется вспомнить о тревожном чемодане с документами, запасами воды и еды на несколько суток", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти Херсонской области заявили о так называемом "добровольном перемещении" горожан на левый берег Днепра.

Кроме того, россияне уже начали эвакуацию так называемых "государственных учреждений" в оккупированный Крым. А жителям города и области оккупанты отправляют сообщения с призывом переместиться на Левый берег Днепра.

Как заявил глава Николаевской области Виталий Ким, РФ, вероятно, готовит провокации по территории Херсона. Россияне начали копать укрепления в районе Чаплинки.

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