Жителей Харькова предупредили об угрозе российских беспилотников

Жителей Харькова и области предупреждают об угрозе применения беспилотников со стороны российских оккупантов.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Есть угроза применения врагом ударных БпЛА. Вниманию жителей города Харьков и области, находитесь в укрытиях", - заявил он.

Ситуация в Харькове и области

В ходе полномасштабного российского вторжения 2022 года Харьков подвергся массовым бомбардировкам. Несмотря на заверения российских властей не обстреливать невоенные объекты, вражеские войска продолжали целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру.

1 марта прошлого года российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова, в частности большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в само здание. Тогда погибли не менее 24 человек.

6 марта 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Харькову звание города-героя Украины "за подвиг, массовый героизм и стойкость граждан, проявленных в защите Харькова во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины".

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают Купянский район и Волчанск. Так, 20 июля в результате обстрела Волчанска погиб 40-летний мужчина.

На фоне этого в некоторых населенных пунктах пограничной Волчанской общины объявили принудительную эвакуацию детей.

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