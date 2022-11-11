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Жителей Чернобаевки призвали не торопиться с возвращением домой: что нужно знать

Фото: жителей Чернобаевки призвали не спешить с возвращением домой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Жителей Чернобаевки, длительно не проживавших в своих домах, просят не спешить с возвращением домой. Ведь сначала нужно выполнить проверку помещений и разминирование территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Чернобаевского сельского совета.

"Уважаемые жители Чернобаевской общины! Мы радуемся успехам ВСУ на нашей родной земле и верим в победу над врагом на всей территории Украины! Сейчас призываем быть осмотрительными и не спешить с возвращением в дома, где долгое время никто не находился ", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что у Чернобыевской военной администрации нет разрешения на посещение деоккупированных территорий, поскольку сначала необходимо выполнить проверку и разминирование наших территорий.

"Только что будет разрешение от военных и структурных подразделений, мы сообщим об этом отдельным сообщениям", - добавляют в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области и возвращают под свой контроль город Херсон.

Добавим, что аналитики DeepState обновили карту боевых действий, по которой украинские военные входят также в Берислав.

Детальнее о том, что происходит на Херсонском направлении читайте вматериале РБК-Украина.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна России против УкраиныЧернобаевка