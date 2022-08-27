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Жителі Запоріжжя сьогодні чули вибух: у мерії розповіли подробиці

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Запоріжжя, Субота 27 серпня 2022 14:30
Жителі Запоріжжя сьогодні чули вибух: у мерії розповіли подробиці Фото: вибух у Запоріжжі 27 серпня прогримів в результаті роботи ППО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Звуки вибухів, які були чутні в Запоріжжі в суботу, 27 серпня, - результат роботи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької міськради.

"Звук вибуху, який сьогодні чули запорожці, – це результат роботи наших протиповітряних сил", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вибухи в Запоріжжі прогриміли після 13:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України за добу 26 серпня знищили ворожий вертоліт і три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Крім того, вчора українські бійці за добу ліквідували ще 250 окупантів і знищили п'ять артсистем ворога.

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