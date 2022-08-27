Повітряні сили за добу "приземлили" один вертоліт і три безпілотники окупантів

Збройні сили України за добу 26 серпня знищили ворожий вертоліт і три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

У Повітряних силах зазначили, що винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобам протиповітряної оборони, реактивним системам залпового вогню, переправам, запасам ПММ та скупченню живої сили окупантів.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних вил знищено вертоліт (тип встановлюється) і три БПЛА оперативно-тактичного рівня. Авіація Повітряних сил б'є по окупантам на різних напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці за добу ліквідували ще 250 окупантів і знищили п'ять артсистем ворога. Всього Росія втратила з початку повномасштабної війни вже 46 500 своїх військових убитими.

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