Жители России в значительной степени утратили интерес к войне с Украиной

Самыми упоминаемыми событиями в апреле 2023 года остаются те, которые связаны со “спецоперацией” (как на территории России называют войну) - 17%.

При этом доля таких ответов продолжает снижаться: в марте 2022 года она запомнилась 75% респондентов, в апреле - 63%, в мае - 42%, в июле - 32%, в августе - 34%, в сентябре - 35%, в октябре - 36%, в ноябре - 47%, в декабре - 30%, в январе 2023 года - 31%, в феврале - 25%, в марте - 19%.

Кроме этого, в апреле респонденты говорили о праздниках (8%), а также о падении бомбы на Белгород, различных природных явлениях и убийстве уголовника Владлена Татарского (по 3%).

Опрос "Левада-центра" проведен 20 -26 апреля 2023 года среди 1623 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным "Левада-центра", в апреле 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. Однако большинство считают, что трудности еще впереди, а более 60% с тревогой ожидают наступления ВСУ, вооруженных западной техникой.

Отметим, по данным опроса "Левада-Центра", в феврале 2023 года 63% жителей России были уверены, что война против Украины идет успешно.