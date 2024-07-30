Жители прифронтовых территорий смогут бесплатно заготавливать дрова на зиму: какие условия

Сегодня, 30 июля, правительство приняло решение, согласно которому жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, смогут бесплатно заготовлять топливную древесину для бытовых нужд. Речь идет о порубочных остатках, которые остаются после вырубки.

"Соответствующее решение при условии, что пребывание на соответствующих лесных участках будет безопасно. Информирование населения о возможности самостоятельной лесозаготовки будут проводить местные военные администрации (органы местного самоуправления)", - пояснили в министерстве.

Данная норма будет действовать во время действия правового режима военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения или отмены.