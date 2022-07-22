Жителі Полтавської області можуть чути звуки стрілянини: в чому причина

На території Полтавської області, а саме у Миргородській та Лубенській громадах, 22 липня проходитимуть навчальні стрільби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"22 липня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.
Нагадаємо, на початку цього місяця у Полтавській області протягом двох днів проходили навчання.
Також 29 червня у Миргородському районі Полтавської області були чутні вибухи.
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