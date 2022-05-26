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Жителі Миколаївської області повертаються додому незважаючи на обстріли, - глава ОВА

Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Роман Мирончук

Все більше жителів Миколаївської області почали повертатися додому незважаючи на небезпеку і щоденні обстріли з боку російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кима в ефірі телемарафону.

"Зараз жителі повертаються в Миколаїв і взагалі, по всій області. Багато людей їдуть назад додому, хоча і розуміють, що це ризиковано. Повертаються з різних об'єктивних причин, тому що вже втомилися жити на чужині", - зазначив Кім.

При цьому він заявив, що обстріли області відбуваються регулярно, хоча він не бачить в цьому особливого сенсу. За його словами, з військової точки зору сенсу немає, але з політичної - такі дії створюють щоденну загрозу для місцевих жителів, щоб вони виїжджали.

"А потім на російському телебаченні можна сказати - дивіться, звідти всі мирні жителі поїхали. Залишилися тільки нацисти і бандерівці, які сидять в Миколаєві. Тому можна стріляти з важкої артилерії", - пояснив Кім.

Глава ОВА заявив, що з початку повномасштабної війни в Миколаївській області пошкоджено або знищено більше 3500 будівель.

В даний час основна проблема в області - це відсутність роботи, оскільки бізнес поки не відновив діяльність.

Нагадаємо, в Миколаївській області російські військові переодяглися у форму ЗСУ і спробували захопити спостережний пост.

Ми також писали про те, що в Миколаївській області дозволили продаж алкоголю в будні, але є нюанс.

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