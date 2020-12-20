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Жителі Мінська збираються на марш, силовики стягують спецтехніку

Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 грудня, в Білорусі відбудеться Марш народного трибуналу. В центр Мінська силовики стягують спецтехніку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У різних районах Мінська з самого ранку люди збираються в колони і утворюють ланцюжки солідарності".

Автобуси правоохоронних органів чергують біля Площі Державного прапора Незалежності та біля Палацу - резиденції Олександра Лукашенка. Перед палацом припарковані автомобілі з колючим дротом.

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Крім того, в Мінську владою організовано "пробіг тракторів".

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимагає звільнення 145 політв'язнів.

Крім того, Тихановська заявила, що правління Лукашенка закінчитися до весни.

"Я не можу передбачити майбутнє. Головне - це воля народу. Думаю, до весни ми зможемо перемогти. Але хто знає: це може статися наступного тижня", - сказала вона.

Вона також підкреслила, що стратегія опозиції не змінюється - це тиск, переговори і нові вибори.

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