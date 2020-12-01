ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тихановська: білоруський народ вимагає звільнення 145 політв'язнів

Вівторок 01 грудня 2020 04:14
Тихановська: білоруський народ вимагає звільнення 145 політв'язнів
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)
Автор: Инна Собора

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вимагає звільнення всіх політв'язнів. Зараз у Білорусі їх 145.

Про це Тихановська написала в Twitter.

Вона розповіла, що її чоловік Сергій Тихановський вже півроку сидить в СІЗО.

"Ми спілкуємося тільки через листи і його адвоката. Одного разу він зміг мені подзвонити. Наша 5-річна дочка запитує, чи живий її батько. А наша сім'я - це просто випадок серед 145 інших у Білорусі", - написала опозиціонерка.

Тихановська підкреслила, що ніхто з політв'язнів не зробив нічого протизаконного.

"Деякі політв'язні не доживуть до народження первістка. Деякі втратять свій бізнес. Деякі без будь-якої медичної допомоги завдадуть непоправної шкоди здоров'ю, страждаючи від COVID", - додала вона.

Тихановська також закликала ЄС, США і Канаду ввести санкції та підтримати білорусів "в їх боротьбі з режимом".

Раніше держсекретар США Майк Помпео закликав негайно звільнити більше 100 політичних в'язнів.

Нагадаємо, раніше Тихановська заявила, що хотіла б провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Білорусьполитзаключенные

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся