Тихановська: білоруський народ вимагає звільнення 145 політв'язнів

Фото: Світлана Тихановская (facebook.com/strana888)

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вимагає звільнення всіх політв'язнів. Зараз у Білорусі їх 145.

Про це Тихановська написала в Twitter.

Вона розповіла, що її чоловік Сергій Тихановський вже півроку сидить в СІЗО.

"Ми спілкуємося тільки через листи і його адвоката. Одного разу він зміг мені подзвонити. Наша 5-річна дочка запитує, чи живий її батько. А наша сім'я - це просто випадок серед 145 інших у Білорусі", - написала опозиціонерка.

Тихановська підкреслила, що ніхто з політв'язнів не зробив нічого протизаконного.

"Деякі політв'язні не доживуть до народження первістка. Деякі втратять свій бізнес. Деякі без будь-якої медичної допомоги завдадуть непоправної шкоди здоров'ю, страждаючи від COVID", - додала вона.

Тихановська також закликала ЄС, США і Канаду ввести санкції та підтримати білорусів "в їх боротьбі з режимом".

Раніше держсекретар США Майк Помпео закликав негайно звільнити більше 100 політичних в'язнів.

Нагадаємо, раніше Тихановська заявила, що хотіла б провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.