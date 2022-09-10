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Мешканці Лисичанська бачать ЗСУ на околицях міста, - Гайдай

Фото: Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Місцеві мешканці Лисичанська вже бачать на околицях містах українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, сьогодні максимально гарний день для абсолютної більшості жителів Луганської області.

"Жителі Лисичанська вже побачили ЗСУ на околиці міста", - заявив очільник області.

Також над Кремінною партизани вночі підняли український прапор, а росіяни та колаборанти масово покидають територію Луганської області.

При цьому Гайдай додав, що всім треба дочекатись офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ стосовно цих подій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські військові вийшли на околиці Лисичанська.

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