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Словаччина продала Росії скандальну партію "Супутника V"

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Братислава, П'ятниця 02 липня 2021 21:54
Словаччина продала Росії скандальну партію "Супутника V" Фото: Словаччина продала Росії 160 тисяч доз вакцини "Супутник V" (Marcos Brindicci / Getty Image)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Словаччина продала Росії партію вакцини від коронавірусу "Супутник V", закуплену в березні 2021 року. За офіційною інформацією, це 160 тисяч доз з поставлених 200 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Denník N.

У МОЗ країни зазначили, що російська сторона викупила вакцину за тією ж ціною, за якою вона була продана Словаччині - 9,95 долара за дозу.

"Згідно з контрактом, узгоджений термін оплати обумовленої ціни становить 20 робочих днів з дати постачання", - зазначила прес-секретар відомства Зузана Еліашова.

За її словами, партія Російської вакцини вже знаходиться за межами країни. У Словаччині залишилася тільки та кількість доз "Супутника V", які необхідні для другого щеплення цим препаратом.

Вона зазначила, що першою дозою "Супутника V" в країні вакцинували близько 10,5 тисячі осіб. "У списку очікування для вакцинації зареєстровано близько 8 тисяч осіб",- уточнила прес-секретар.

Нагадаємо, на початку червня Словаччина відмовилася від закупівлі російської вакцини "Супутник V". Причина такого рішення влади країни полягала в тому, що жителі країни уникають щепитися від коронавірусу цим препаратом.

Зазначимо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела в уряді Німеччини писало, що Євросоюз відклав схвалення вакцини "Супутник V" через те, що російська сторона не надала вчасно дані про препарат.

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