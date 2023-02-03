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Жители Киева и области могут слышать взрывы: в чем дело

Фото: жители Киева и области могут слышать взрывы (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 3 февраля, возле Киева может быть громко. В Вышгородском районе области саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"В Вышгородском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в северном пригороде Киева могут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Военная администрация призывает граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, вчера вблизи Киева также работали пиротехники. В связи с чем жители города и области могли слышать звуки взрывов.

Также мы писали, что в Киеве ограничат движение в сторону Шулявского моста из-за аварии на канализационном коллекторе по улице Вадима Гетьмана.

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