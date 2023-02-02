Работают пиротехники. Жителей Киева предупреждают о возможных взрывах

Сегодня, 2 февраля, вблизи Киева будут работать пиротехники. Поэтому жителей столицы предупреждают о звуках взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Сегодня, 2 февраля, в Бучанском районе пиротехники будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Звуки взрывов могут слышаться в некоторых районах Киева, а также в северо-западном пригороде столицы.

"Сохраняйте спокойствие! В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", - предупреждают в КМВА.

Напомним, в Киеве ограничат движение в сторону Шулявского моста из-за аварии на канализационном коллекторе по улице Вадима Гетьмана.

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