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В Киеве ограничили движение в сторону Шулявского моста: в чем причина

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 11:36
В Киеве ограничили движение в сторону Шулявского моста: в чем причина Фото: в Киеве ограничили движение возле Шулявского моста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве частично ограничили движение транспорта в сторону Шулявского моста. Причиной тому стала аварий на канализационном коллекторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Авария на коллекторе диаметром 500 мм произошла на улице Вадима Гетьмана, 19. На месте уже работают соответствующие службы, в том числе специалисты "Киевводоканала".

Однако из-за аварии движение транспорта в направлении Шулявского моста частично перекрыли.

В КГГА не сообщили сроки ремонтных работ.

Напомним, в столице с февраля обновили пропуск для передвижения на авто во время комендантского часа. Старые пропуски можно обменять со 2 по 15 февраля в комендатуре Киева.

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Киев Авария Шулявский путепровод
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