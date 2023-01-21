"Противостояли десанту и уничтожили ДРГ". Под Киевом прошли учения ВСУ (видео)
В Киевской области ВСУ провели комплекс тренировочных мер по противодействию воздушному десанту противника и уничтожению ДРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева, учения проходили в Чернобыльской зоне. Задачей была - охрана важного государственного объекта критической инфраструктуры.
В тренеровке приняли учатие подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
"Командиры подразделений выполняли задачи по недопущению захвата важного государственного объекта, применив силы и средства в соответствии с их назначением", - рассказал Наев.
Он уточнил, что во время тренировки был отработан перечень вопросов борьбы со средствами воздушного нападения и уничтожения противника, который пытался осуществить десантирование.
Напомним, ранее СБУ провела военные тренировки вблизи Беларуси - отработала задержание "вражеской ДРГ" на энергообъекте.
Как сообщалось, международные аналитики ISW допускают новое наступление в Украину с территории Беларуси, которое может начаться осенью.
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