Жители Херсона в очередной раз слышали взрывы
Фото: жители Херсона в очередной раз слышали взрывы (GettyImagеs)
Вечером среды, 8 марта, жители Херсона снова услышали взрывы. Воздушную тревогу в Херсонской области пока не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причин взрывов.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сегодня утром тоже были слышны взрывы.
Также мы писали, что в Херсонской области сегодня мужчина подорвался на взрывчатке, которую оставили оккупанты.
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