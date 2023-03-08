ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жители Херсона в очередной раз слышали взрывы

Новина українською →
Херсон, Среда 08 марта 2023 20:23
Жители Херсона в очередной раз слышали взрывы Фото: жители Херсона в очередной раз слышали взрывы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вечером среды, 8 марта, жители Херсона снова услышали взрывы. Воздушную тревогу в Херсонской области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причин взрывов.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сегодня утром тоже были слышны взрывы.

Также мы писали, что в Херсонской области сегодня мужчина подорвался на взрывчатке, которую оставили оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Маляр о боях за Бахмут: уничтожение оккупантов и техники там - это тоже победа
Маляр о боях за Бахмут: уничтожение оккупантов и техники там - это тоже победа
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу