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Под Геническом оккупанты отбирают дома у местных жителей для российских солдат, - Генштаб

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Воскресенье 19 марта 2023 19:55
Под Геническом оккупанты отбирают дома у местных жителей для российских солдат, - Генштаб Фото: Под Геническом оккупанты отбирают дома у местных жителей для российских солдат (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированной части Херсонской области захватчики забирают у местных жителей дома, чтобы после передать их российским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Военные отметили, что российские оккупанты продолжают совершать мародерство, отбирая жилье у мирных граждан Украины.

"В населенном пункте Стрелковое временно занятой территории Херсонской области, в сельском совете, при лоббировании сельского головы и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов граждан Украины, которые вынужденно покинули населенный пункт", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что жилье хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Скадовске угоняют автомобили у местных жителей и передают их на нужды армии РФ.

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