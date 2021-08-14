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Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Субота 14 серпня 2021 10:00
Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні погода в Україні зіпсується, але затра очікується повернення спеки. Дощі будуть в чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

В усіх областях похолодає. Дощі очікуються у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також в окупованому Криму.

На заході вдень буде +24+27, а вночі +11+14.

На сході вдень буде +24+27, а вночі +13+15.

На півночі прогнозують вдень +24+26, а вночі +11+14.

На півдні буде вдень +26+29, а вночі +13+17.

Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +13+15.

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