В ОРДЛО масово роздають російські паспорти напередодні виборів до Держдуми РФ
СБУ зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Це відбувається напередодні виборів в Державну думу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
Окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами, повідомили в СБУ.
"Для забезпечення "запланованих" показників підтримки провладної партії "Единая Россия", куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій", - йдеться у повідомленні.
В таких паспортах, як повідомляється, проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.
Співробітники СБУ встановили, що організатори планують забезпечити високу явку двома механізмами:
- за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області РФ;
- забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".
Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом кураторів, має віддати голоси "Единой России". Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію:
- в ОРДЛО відкрито численні "пункти запису" до "ЕР";
- організатори "виборів" отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;
- працюють "інфоцентри" для громадян, які курує керівництво з "Единой России".
Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.
Більш детально про ситуацію з паспортизацією в ОРДЛО в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".