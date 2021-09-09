В ОРДЛО масово роздають російські паспорти напередодні виборів до Держдуми РФ

СБУ зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Це відбувається напередодні виборів в Державну думу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ .

Окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами, повідомили в СБУ.

"Для забезпечення "запланованих" показників підтримки провладної партії "Единая Россия", куратори розпочали активніше видавати паспорти громадян РФ мешканцям окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

В таких паспортах, як повідомляється, проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.

Співробітники СБУ встановили, що організатори планують забезпечити високу явку двома механізмами:

за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області РФ;

забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".

Фото: в ОРДЛО масово видають паспорти (СБУ)

Більшість з "паспортизованих" людей, за задумом кураторів, має віддати голоси "Единой России". Організатори розробили комплекс заходів, щоб агітувати за провладну партію:

в ОРДЛО відкрито численні "пункти запису" до "ЕР";

організатори "виборів" отримали так звані темники з технологіями агітації за партію російської влади;

працюють "інфоцентри" для громадян, які курує керівництво з "Единой России".

Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.