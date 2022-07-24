Мешканців Нікополя попереджають про активізацію РСЗВ: існує ризик обстрілу

Жителів Нікополя Дніпропетровської області попередили про загрозу нових обстрілів з боку Каховського водосховища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольського РВА Євгена Євтушенка.
"Ввечері розпочався рух РСЗВ на протилежному березі. Закликаю жителів міст, сіл, селищ, розташованих на березі Каховського водосховища бути обережними", - написав він.
Євтушенко рекомендує мешканцям дотримуватись правил двох стін, не знаходитись поруч з вікнами та скляними дверима та користуватися бомбосховищами.
Нагадаємо, за останній тиждень окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.
Окрім того, вночі 23 липня російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.