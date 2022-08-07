ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Нікополі закликали громадян перевірити телефони дітей: що сталося

Новость на русском →
Нікополь, Неділя 07 серпня 2022 13:12
В Нікополі закликали громадян перевірити телефони дітей: що сталося Фото: в Нікополі закликали громадян перевірити телефони дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські спецслужби створили програму з квест-завданнями по фотографуванню об’єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів. За допомогою неї ворог виманює інформацію у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За його словами, фотознімки з даними геолокації надсилаються до розробників цієї програми в обмін на "грошову винагороду".

Після чого зібрана інформація використовується ворогом для завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України.

"Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення - видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди", - закликав Євтушенко.

Голова Нікопольської РВА зазначив, що у випадку виявлення подібних програм у телефонах дорослих - їх чекає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України.

"Нагадую, що інформацію щодо підозрілих осіб ви можете направляти в приватні повідомлення на моїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук". За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 доларів", - додав Євтушенко.

Нагадаємо, що цієї ночі російські військові активно обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог запустив близько 60 снарядів.

Додамо, як нещодавно розповіли в МВС, Росія веде розвідку через мобільні додатки, тому українців попередили про небезпеку та закликали бути обережними в інтернеті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз