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Жителів кількох сіл на Харківщині просять перекрити газові крани: у чому причина

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Харків, Понеділок 08 серпня 2022 15:50
Жителів кількох сіл на Харківщині просять перекрити газові крани: у чому причина Фото: окупанти вдарили по газовій інфраструктурі в Харківській області (t.me/kharkivoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти вдарили по газовій інфраструктурі в Золочівській громаді Харківської області. Мешканців кількох сіл просять перекрити газ у будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської ОВА.

"Внаслідок бомбардувань населених пунктів Золочівської громади пошкоджено газопровід високого тиску та інші об'єкти газорозподільної інфраструктури", - зазначили у Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Повідомляється, що через обстріли без газопостачання залишилися понад 650 домоволодінь.

"Фахівці АТ "Харківгаз" звертаються до жителів чотирьох населених пунктів Золочівської громади, яким припинена подача газу, з проханням самостійно перекрити крани перед газовими приладами до завершення ремонтних робіт на перебитих газогонах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові з самого ранку запустили ракети по Харкову. Відомо про одного постраждалого і одного загиблого.

При цьому пізніше стало відомо, що під час обстрілу Павлового Поля Харкова не вибухнули 22 касетних снарядів.

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