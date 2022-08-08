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Жертв могло бути більше. Під час обстрілу Харкова не розірвалися десятки снарядів

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Харків, Понеділок 08 серпня 2022 14:52
Жертв могло бути більше. Під час обстрілу Харкова не розірвалися десятки снарядів Фото: наслідки обстрілу Харкова 8 серпня (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Павлового Поля Харкова вранці у понеділок, 8 серпня, не вибухнули 22 касетні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.

"Рашисти вранці обстріляли район Павлового Поля з РСЗВ "Ураган". Касетні снаряди. На щастя, понад 22 касетні снаряди не вибухнули", - розповів він.

Болвінов зазначив, що якби снаряди розірвалися, жертв могло бути значно більше.

Як повідомлялося, російські військові від самого ранку запустили ракети по Харкову. Відомо про одного потерпілого та одного загиблого.

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