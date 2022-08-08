Жертв могло бути більше. Під час обстрілу Харкова не розірвалися десятки снарядів

Під час обстрілу Павлового Поля Харкова вранці у понеділок, 8 серпня, не вибухнули 22 касетні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.

Болвінов зазначив, що якби снаряди розірвалися, жертв могло бути значно більше.

"Рашисти вранці обстріляли район Павлового Поля з РСЗВ "Ураган". Касетні снаряди. На щастя, понад 22 касетні снаряди не вибухнули", - розповів він.

Як повідомлялося, російські військові від самого ранку запустили ракети по Харкову. Відомо про одного потерпілого та одного загиблого.

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