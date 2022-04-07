Жителів Луганської області просять евакуюватися: для них відкрили п'ять коридорів

Жителів Луганської області знову закликають евакуюватися через російський наступ. Сьогодні для них працюватиме п'ять гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської ОДА.

"Земляки, евакуюйтеся! Шансів врятувати себе і рідних від російської смерті з кожним днем все менше. Убезпечте себе і рідних. Ми безкоштовно вивозимо людей щодня. Спочатку до поїздів, а потім залізничним сполученням - в інші регіони України. Там їх зустрічають, знаходять житло, всіляко допомагають", - зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він також зазначив, що вчора евакуаційний автобус не зміг дістатися до Попасної, чергова спроба буде сьогодні.

Місця зборів для евакуації по гуманітарних коридорах: