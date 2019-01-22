ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Жителів Києва закликали не користуватися авто через негоду

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 17:03
Жителів Києва закликали не користуватися авто через негоду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через снігопади можуть утворитися значні затори

У зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов – значним снігом та хуртовинами, жителів Києва закликають за можливості утриматися від поїздок на власних авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Як зазначається, киян просять не користуватися власними авто, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на дорогах столиці.

"Також просимо не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в непередбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть", - попереждають в КМДА.

Крім того, пішоходів просять бути максимально обережними, пересуваючись містом у період погіршення погодних умов.

Нагадаємо, у Києві завтра, 23 січня, очікується значний сніг, приріст снігового покриву 10-15 см, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

Крім того, синоптики оголосили штормове попередження в Україні 23-24 січня. Зокрема, погіршення погодніх умов очікується 23 січня вдень у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях, вночі 24 січня в Сумській, Харківській та Луганській областях сильний сніг. 

У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
Новини України КиївснегГідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся