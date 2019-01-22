Жителів Києва закликали не користуватися авто через негоду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через снігопади можуть утворитися значні затори

У зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов – значним снігом та хуртовинами, жителів Києва закликають за можливості утриматися від поїздок на власних авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, киян просять не користуватися власними авто, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на дорогах столиці.

"Також просимо не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в непередбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть", - попереждають в КМДА.

Крім того, пішоходів просять бути максимально обережними, пересуваючись містом у період погіршення погодних умов.

Нагадаємо, у Києві завтра, 23 січня, очікується значний сніг, приріст снігового покриву 10-15 см, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

Крім того, синоптики оголосили штормове попередження в Україні 23-24 січня. Зокрема, погіршення погодніх умов очікується 23 січня вдень у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях, вночі 24 січня в Сумській, Харківській та Луганській областях сильний сніг.