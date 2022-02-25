Мешканців багатоповерхівок закликають терміново перевірити дахи на наявність міток

"Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити", - йдеться в повідомленні.

З відповідними закликами зверталась також до мешканців і місцева влада, зокрема, у Києві, Рівному та Черкаській области.

Нагадаємо, кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.

Додамо, під Рівним затримали 18-річну дівчину, яка малювала ворожі мітки.

Зазначімо раніше в ЗСУ розповіли, як відрізнити ворога.