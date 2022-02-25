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Мешканців багатоповерхівок закликають терміново перевірити дахи на наявність міток

Автор: Марія Кучерявець

Жителів багатоповерхівок закликають терміново перевірити (за можливості) дахи на наявність міток окупантів. У випадку їх виявлення - засипати їх землею або чимось накрити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

"Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити", - йдеться в повідомленні.

З відповідними закликами зверталась також до мешканців і місцева влада, зокрема, у Києві, Рівному та Черкаській области.

Нагадаємо, кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.

Додамо, під Рівним затримали 18-річну дівчину, яка малювала ворожі мітки.

Зазначімо раніше в ЗСУ розповіли, як відрізнити ворога.

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