Жителів Чернігівської області попередили про військові навчання ЗСУ

У Чернігівській області проведуть військові навчання 26 та 27 квітня. Жителів області попередили про стрільби та закликали не панікувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Корюківської районної військової адміністрації.
Навчання Збройних сил України проведуть на території Менської територіальної громади. Місцевих мешканців закликали не панікувати та зберігати спокій.
"Якщо ви будете чути звуки пострілів на території громади, не панікуйте, зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Міноборони заявили, що поки що не бачать можливості повторного нападу російських військ з півночі.
Водночас у відомстві підкреслили, що не відкидають можливості нападу Білорусі.
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