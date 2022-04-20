У найближчій перспективі не бачимо реальним повторний наступ з півночі, - Мотузяник

У Міністерстві оборони поки що не бачать перспективи повторного наступу Росії на півночі. Проте такої можливості у відомстві повністю не відкидають.

За словами Мотузяника, в Білорусі досі знаходяться російські підрозділи, які здійснюють демонстративні дії. У Міноборони вважають, що у випадку успіху на Донбасі Росія зможе повторити наступ на півночі.

"Повністю відкидати таку можливість не можна. Але в найближчій перспективі ми цього не бачимо. Наголошую, саме в найближчій. Оскільки, знову ж таки, для успішного наступу потрібно створити ударне угруповання. Зараз на території Білорусі деякі батальйонні тактичні групи Росії залишаються, вони здійснюють певні демонстративні дії, тим самим тримаючи наші підрозділи напоготові. Противник в перспективі може знову почати наступати з Білорусі. Але це залежатиме від того, якого успіху вони зможуть досягти в Донецькій і Луганській областях", - зазначив речник.

Водночас у міністерстві впевнені, що захоплення Києва наразі малоймовірне, оскільки у столиці міцна оборона.

"Київ - це, безумовно, ласий шматок для російських окупантів. Зараз столиця добре укріплена і готова до оборони. Причому рівень цієї оборони не знижувався, а навпаки, постійно удосконалюється. Якщо Росія колись і повернеться до питання наступу на Київ, то для цього їм треба буде зібрати величезну кількість військ. А зараз їм потрібна перемога на сході", - пояснив Мотузяник.