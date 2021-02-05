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У Чехії вступили в силу нові правила в'їзду для іноземців

Прага, П'ятниця 05 лютого 2021 11:29
У Чехії вступили в силу нові правила в'їзду для іноземців
Фото: аеропорт (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 5 лютого, вступили в силу нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає на територію Чехії. Вони полягають у новому порядку надання тестів на COVID-19 та в проходженні самоізоляції.

Про це повідомляє Vinegret.cz.

Як повідомляється, відсьогодні уряд Чехії розширив так званий "світлофор" для подорожей і додав "темно-червону зону", в яку потрапляють країни з дуже високим ризиком зараження коронавірусом. У цьому списку є і Україна.

Таким чином, іноземцям для в'їзду потрібно буде надати негативний тест на коронавірус і пройти п'ятиденний карантин. Після виходу із самоізоляції також необхідно буде здати ще один ПЛР-тест.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатный заявив, що карантинні обмеження перестали працювати в боротьбі з коронавірусом. Недотримання чинних обмежень з боку громадян погіршує ситуацію і змушує уряд постійно їх продовжувати.

Крім того, уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

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