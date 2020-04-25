Мешканець Тернополя на обсервації в лікарні наклав себе руки

Мешканець Тернополя, який повернувся з Польщі та потрапив на обсервацію у міську лікарню, наклав на себе руки. Про це повідомляє міський штаб боротьби з коронавірусом.

За даними штабу, протягом двох років чоловік майже весь час жив за кордоном. Симптомів коронавірусу у нього не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття.

Чоловіку 39 років, він одружений, виховував чотирьох дітей, але у лікарню йому ніхто не приносив передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.

"Ввечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством. Причину самогубства встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку пандемії станом на 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 заражених коронавірусом, одужав 782 хворий, помер від ускладнень інфекції 201 українець.

Раніше Офісі президента повідомляли, що громадяни України, які повернулися в країну з-за кордону, зможуть пройти самоізоляцію замість обсервації за допомогою мобільного додатку "Дія".