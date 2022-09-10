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У Дніпрі жінка "зливала" ворогу військові розробки. СБУ викрила зрадницю

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Дніпро, Субота 10 вересня 2022 11:34
У Дніпрі жінка "зливала" ворогу військові розробки. СБУ викрила зрадницю Фото: СБУ викрила у Дніпрі жінку, яка передавала РФ таємні дані (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпрі викрили співробітницю підприємства ракетно-космічної галузі. Вона передавала росіянам таємні дані про сучасні воєнні розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, 62-річна жителька Дніпра ще до початку повномасштабної війни мала проросійські погляди і чекала окупації області. Прихильниця "русского мира" у соцмережах поширювала проросійські наративи.

З червня 2022 року жінка почала співпрацювати з окупантами. Її куратором був кадровий агент ФСБ. Вона коригувала ракетні удари по Дніпру та передавала дані про позиції ЗСУ.

Крім того, зрадниця "зливала" ворогу таємну інформацію про українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень. Жінка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі. Її син та чоловік також були співробітниками підприємства та займалися розробкою й модернізацією зброєння і ракетної техніки.

СБУ викрила зрадницю та за даним фактом відкрила кримінальну справу за ст. 111 ККУ. Жінку збираються взяти під варту.

Фото: СБУ викрила ворожого інформатора у Дніпрі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила агентів РФ, які намагалися створити на півдні Україні медіацентр пропаганди.

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