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Житель Львовской области пытался ввезти 9 млн гривен наличными на легковом авто

Фото: житель Львовской области пытался ввезти 9 млн гривен наличными (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Житель Львовской области на легком коммерческом автомобиле Mercedes Benz Citan пытался ввезти в Украину почти 9 млн гривен наличными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовской таможни.

Сообщается, что 38-летний мужчина возвращался домой из частной поездки и для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "красный коридор", задекларировав продукты питания и мультиустройство на сумму около 200 евро.

Во время досмотра автомобиля работники таможенного поста "Мостиска" вместе с пограничниками обнаружили в конструктивных полостях авто, в частности, под обшивкой, скрытую национальную валюту. Украинец пытался перевезти около 9 миллионов гривен, купюрами номиналом 100 гривен.

По этому факту работники таможни составили админпротокол по ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% от стоимости товаров с конфискацией товаров и транспортных средств.

Ранее мы писали, что пограничники в Львовской области обнаружили микроавтобус, в котором мужчина пытался ввезти десятки пачек гривен наличными.

Также сообщалось, что пограничники Харьковской области задержали пассажира маршрутного такси, перевозившего оружие и гранаты. Он затруднился объяснить, откуда их взял.

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Львовская областьпограничная служба