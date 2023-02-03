Житель Львовской области пытался ввезти 9 млн гривен наличными на легковом авто

Сообщается, что 38-летний мужчина возвращался домой из частной поездки и для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "красный коридор", задекларировав продукты питания и мультиустройство на сумму около 200 евро.

Во время досмотра автомобиля работники таможенного поста "Мостиска" вместе с пограничниками обнаружили в конструктивных полостях авто, в частности, под обшивкой, скрытую национальную валюту. Украинец пытался перевезти около 9 миллионов гривен, купюрами номиналом 100 гривен.

По этому факту работники таможни составили админпротокол по ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% от стоимости товаров с конфискацией товаров и транспортных средств.