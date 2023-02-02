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Спрятал под полом машины. В Львовской области мужчина пытался ввезти десятки пачек гривен

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Четверг 02 февраля 2023 00:45
Спрятал под полом машины. В Львовской области мужчина пытался ввезти десятки пачек гривен Фото: в Львовской области мужчина пытался ввезти десятки пачек гривен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пограничники в Львовской области обнаружили микроавтобус, в котором мужчина пытался ввезти десятки пачек гривен наличными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"В Львовской области пограничники обнаружили кучу денег, которую водитель пытался незаконно ввезти в Украину", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время осмотра микроавтобуса правоохранители обнаружили многочисленные пачки гривен. Они были спрятаны под полом и за обшивкой автомобиля. Сейчас идет подсчет средств, выясняется их происхождение.

Спрятал под полом машины. В Львовской области мужчина пытался ввезти десятки пачек гривен

Ранее мы писали, что военнослужащие Одесского пограничного отряда совместно с правоохранителями разоблачили организатора незаконной переправки людей в Молдову. Он предоставлял уклонистам фейковые документы об инвалидности.

Также сообщалось, что пограничники Харьковской области задержали пассажира маршрутного такси, перевозившего оружие и гранаты. Он затруднился объяснить, откуда их взял.

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Львовская область пограничная служба
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