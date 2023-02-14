RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Житель Донецкой области поддержал оккупацию Мариуполя. Его приговорили к 5 годам тюрьмы

Фото: Жителя Донецкой области осудили за поддержку РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Родинского (Донецкая область) в социальных сетях поддерживал армию РФ и оккупацию Мариуполя. Его задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В апреле 2022 года житель г. Родинское неоднократно размещал в своем аккаунте в социальной сети публикации и видео, в которых признавалось правомерным вооруженное нападение РФ на Украину", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчина распространял информацию о захвате оккупантами городов Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Изюм с указанием, что они были "освобождены от нацистов".

Мужчина был осужден к 5 годам тюрьмы за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, распространение материалов с отрицанием временной оккупации части территории Украины, а также глорификацию лиц, осуществлявших ее.

Напомним, что трое жителей оккупированной части Луганской области пошли на сотрудничество с РФ и заняли должности "прокуроров "ЛНР", их осудили на 10 лет тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Жительница Балаклеи (Харьковская область) работала в оккупационной "администрации" РФ. После освобождения города ее задержали и приговорили к 6 годам тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариупольХерсонМелитопольДонбассДонецкая областьВойна в Украине