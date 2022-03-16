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Жирнов про ППО столиці: це важлива складова, сьогодні літаки над Києвом вже не літають

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Київ, Середа 16 березня 2022 17:20
Жирнов про ППО столиці: це важлива складова, сьогодні літаки над Києвом вже не літають Фото: очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов (nv.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов розповів про систему протиповітряної оборони у столиці. За його словами, з початку війни ППО Києва зміцнішала та активно знешкоджує атаки ворога.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Жирнова, ППО є однією з найважливіших складових оборони столиці України. Наразі на озброєнні українські військові мають вітчизняні та зарубіжні засоби.

"Система протиповітряної оборони - це одна із важливих складових побудови оборони Києва. На даний час визначені сили та засоби, які виконують завдання. Відповідно до замислу керівника оборони, для них визначені вогневі позиції. З кожним днем збільшується кількість як особового складу, який виконує дані завдання, так і озброєння. Це як вітчизняні зразки, так і зарубіжні, які ми отримали як матеріально-технічну допомогу", - заявив Жирнов.

Крім того, очільник Київської МВА додав, що українським захисникам вдається утримувати оборону столиці і збивати ворожу авіацію й ракети.

"Це можна бачити по тому, скільки знищено російських ракет та авіації. Тому сьогодні літаки над Києвом вже не літають. Вони знають, що їх чекає розгром з усіх вулиць і кварталів", - додав Жирнов.

Нагадаємо, Микола Жирнов пояснив, для чого в Києві було введено дводобову комендантську годину. За його словами, це допоможе випередити провокації, що готують ворожі ДРГ.

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