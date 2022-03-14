Жирнов пояснив, чому Росії не вдасться штурмувати Київ

"За всіма військовими канонами для того, аби заволодіти Києвом, противник повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення", - сказав Жирнов.

Він пояснив, сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5-7 разів більшими за тих, хто обороняється.

"Війська, які входять до внутрішнього кільця повинні штурмувати Київ, а які входять до зовнішнього кільця - мають забезпечувати безпеку від деблокуючих військ. Київ - велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни проживало понад 4 млн громадян", - зазначив Жирнов.

За його словами, наразі місто має надзвичайно велике угрупування військ, тому нині, щоб створити угрупування ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва.

"Приміром, у період Другої світової війни, для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тисяч артилерійських стволів. Тому наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія", - резюмував Жирнов.

Зазначимо, голова військової адміністрації Києва також запевнив, що Київ не в облозі і оточення міста немає.

Нагадаємо, сьогодні в небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці, внаслідок чого загинула людина, ще 6 поранені.

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