RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Женщин-медиков не будут принимать на работу без военного билета и учета в ТЦК

Фото: женщин-медиков обязали встать на учет в ТЦК (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты могли устраиваться на работу без военного билета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №563.

Постановлением исключен п. 51 "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" следующего содержания:

  • "Женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в соответствующих ТЦК и СП (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года".

Остается действующей норма, согласно которой руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций уведомляют ТЦК о женщинах, работающих в указанных организациях и получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете.

Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в ТЦК с целью взятия их на воинский учет военнообязанных, говорится в документе.

 

Напомним, Кабинет министров в последние дни принял пакет постановлений из-за того, что 18 апреля вступил в силу новый закон о мобилизации. В основном решения правительства касаются мужчин, которые обязаны обновить свои данные в течение двух месяцев. В частности, определен порядок вручения повесток, направления их по почте, ответственность руководителей предприятий за доставку работников в ТЦК во время мобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеТЦК