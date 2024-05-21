Женщин-медиков не будут принимать на работу без военного билета и учета в ТЦК

Кабинет министров исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты могли устраиваться на работу без военного билета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №563.
Постановлением исключен п. 51 "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" следующего содержания:
Остается действующей норма, согласно которой руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций уведомляют ТЦК о женщинах, работающих в указанных организациях и получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете.
Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибыть в ТЦК с целью взятия их на воинский учет военнообязанных, говорится в документе.
Напомним, Кабинет министров в последние дни принял пакет постановлений из-за того, что 18 апреля вступил в силу новый закон о мобилизации. В основном решения правительства касаются мужчин, которые обязаны обновить свои данные в течение двух месяцев. В частности, определен порядок вручения повесток, направления их по почте, ответственность руководителей предприятий за доставку работников в ТЦК во время мобилизации.