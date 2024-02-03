Женщин пугают мобилизацией в Украине. Spravdi опровергло очередной фейк

Фейк

По данным центра, в сети активно распространяется информация о том, что в Киеве начали принудительно мобилизовать и отправить на полигон медицинских работниц больниц. Они должны пройти там подготовку и отправиться на фронт.

Опровержение

На фото, распространяемом пропагандой, изображены военнослужащие 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которым волонтеры из Arm Women Now передают комплекты современной зимней женской униформы.

Это не женщины, которых якобы мобилизовали.

Кроме того, следует напомнить, что в Украине женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на учет, однако это не означает мобилизацию. По-прежнему мобилизация для них только добровольная.

Военный учет для женщин и вопросы мобилизации

Напомним, что обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет – это не призыв. Служба в ВСУ для женщин – только добровольная.

Ранее в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

Также мы писали о том, что перед этим спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявлял, что в Украине женщины не призывают в армию принудительно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.