RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Женщин пугают мобилизацией в Украине. Spravdi опровергло очередной фейк

Фото: военные женщины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

SPRAVDI опровергло фейк по поводу того, что в Киеве начали мобилизовать первых женщин.

Фейк

По данным центра, в сети активно распространяется информация о том, что в Киеве начали принудительно мобилизовать и отправить на полигон медицинских работниц больниц. Они должны пройти там подготовку и отправиться на фронт.

Опровержение

На фото, распространяемом пропагандой, изображены военнослужащие 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которым волонтеры из Arm Women Now передают комплекты современной зимней женской униформы.

Это не женщины, которых якобы мобилизовали.

Кроме того, следует напомнить, что в Украине женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на учет, однако это не означает мобилизацию. По-прежнему мобилизация для них только добровольная.

Военный учет для женщин и вопросы мобилизации

Напомним, что обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет – это не призыв. Служба в ВСУ для женщин – только добровольная.

Ранее в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

Также мы писали о том, что перед этим спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявлял, что в Украине женщины не призывают в армию принудительно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинефейкиВойна России против Украины