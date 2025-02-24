Женщин, готовых присоединиться к Силам обороны Украины, стало больше: в каких областях

Мобилизация в Украине продолжается и в центры рекрутинга обращается все больше военнообязанных граждан. При этом женщин, которые интересуются службой в армии, становится также больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В МОУ рассказали, что в Украине стало больше женщин, которые интересуются службой в армии.
"Доля женщин среди кандидатов в Силы обороны, которые приобщаются к войску, увеличилась до 21%", - уточнили в министерстве.
Отмечается, что больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано:
В целом, согласно информации Минобороны, с начала работы центров рекрутинга украинской армии, к ним обратились 42 366 граждан. При этом в течение прошлой недели - 1 064 человека.
Сообщается также, что среди всех обращений наибольшим спросом пользуются должности:
В завершение, в топ-5 регионов с наибольшим количеством людей, которые присоединились к рядам Сил обороны, вошли:
Напомним, всеобщая мобилизация является процессом привлечения граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для обороны государства в условиях полномасштабной войны с РФ (на фоне угрозы суверенитету и территориальной целостности страны).
В начале ноября 2023 года в Украине утвердили Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ определил стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.
Несколько позже в Минобороны сообщили, что начали проект рекрутинга - для обеспечения армии и других силовых структур надлежащим количеством личного состава.
Эксперты объяснили, что этот проект позволяет людям выбирать конкретное подразделение и определенную должность, чтобы их гражданский опыт был наиболее полезным.
Первый центр рекрутинга украинской армии был открыт 12 февраля во Львове. С конца марта 2024 года активно открываться начали центры рекрутинга в других локациях.
С октября 2024 года правила мобилизации в Украине несколько изменили.
В конце ноября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Такое нововведение должно улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев.
В целом по состоянию на конец февраля 2025 года в Украине функционируют 48 рекрутинговых центров (в том числе и один онлайн-центр). Их специалисты консультируют и обеспечивают сопровождение потенциальных кандидатов в Силы обороны Украины.
Центры рекрутинга, которые преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ (ЦНАП), предоставляют исключительно конфиденциальные консультации. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.
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