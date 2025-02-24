Женщин, готовых присоединиться к Силам обороны Украины, стало больше: в каких областях

Результаты работы центров рекрутинга в Украине

В МОУ рассказали, что в Украине стало больше женщин, которые интересуются службой в армии.

"Доля женщин среди кандидатов в Силы обороны, которые приобщаются к войску, увеличилась до 21%", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано:

в Черновицкой области - 43%;

в Хмельницкой области - 42%;

в Тернопольской области - 37.

В каких областях служить хотят больше всего женщин (инфографика: mod.gov.ua)

В целом, согласно информации Минобороны, с начала работы центров рекрутинга украинской армии, к ним обратились 42 366 граждан. При этом в течение прошлой недели - 1 064 человека.

Количество обращений граждан в центры рекрутинга (инфографика: mod.gov.ua)

Сообщается также, что среди всех обращений наибольшим спросом пользуются должности:

операторов БПЛА;

водителей;

стрелковые специальности.

В завершение, в топ-5 регионов с наибольшим количеством людей, которые присоединились к рядам Сил обороны, вошли:

город Киев;

Львовская область;

Харьковская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область.

Из каких регионов к Силам обороны присоединилось больше всего людей (инфографика: mod.gov.ua)