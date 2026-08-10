Женщин без детей предлагают мобилизовать? В ЦПД отреагировали на слухи

Суть петиции

Соответствующая электронная петиция зарегистрирована 10 августа 2026 (автор - Русин Станислав Иванович).

Автор инициативы предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей (за исключением тех, кто имеет законные основания для отсрочки или состояния здоровья).

Свою позицию он аргументирует Конституцией Украины и "принципом равенства граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время".

В настоящее время петиция собрала всего несколько голосов из 25 000 необходимых для рассмотрения правительством.

Реакция Центра противодействия дезинформации

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко оперативно опроверг слухи о возможных изменениях в законодательстве и призвал не распространять панику.

"Никакой женской мобилизации не планируется, так же не планируется никаких изменений в отношении родителей троих детей. Достаточно разгонять чушь", - подчеркнул Коваленко.

Мобилизация в Украине

Следует напомнить, что принудительного призыва женщин на военную службу во время военного положения в Украине нет. Женщины могут присоединиться к Силам обороны только добровольно - подписав контракт или обратившись через рекрутинг.

На воинском учете обязательно должны состоять только женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.