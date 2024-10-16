Лига наций 2024/25: какое место у сборной Украины, турнирные таблицы групп и график матчей

Октябрьский цикл поединков четвертого сезона Лиги наций завершился. Национальная команда Украины завоевала 4 очка в противостояниях с Грузией и Чехией, но осталась на дне квартета B1.

"Сине-желтые" перед ноябрьским окном сохраняют шансы на повышение в классе. Для этого подопечным Сергея Реброва следует побеждать сборные Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября), а также надеяться на осечки конкурентов.

Гарантированно поднимется в Дивизион A победитель группы. Наверху квартета оказалась сборная Чехии (7 очков). На финише турнира команда Ивана Гашека встретится с албанцами и грузинами, набравшими по 6 пунктов. Для сборной Украины важно подняться хотя бы на 3-е место во избежание прямого вылета в Дивизион C.

Фото: Положение команд в Дивизионе B после четырех туров Лиги наций 2024/25 (x.com/footrankings)

Если "сине-желтые" завершат сезон Лиги наций третьими, то весной сразятся за сохранение прописки в Дивизионе B. Соперником будет одна из национальных команд, которая завершит соревнования второй в Дивизионе C. В случае же второй итоговой позиции Украина встретится с одной из третьих на финише команд Дивизиона A.

Неожиданным лидером группы B2 стала сборная Греции, набравшая максимальные 12 очков и опережающая Англию (9). Сразу три национальных команды взяли по 7 пунктов в квартете B3 – Норвегия, Австрия и Словения. В свою очередь в группе B4 путевку в элиту, скорее всего, разыграют сборные Турции и Уэльса. Ключевым может стать очный матч 16 ноября.

Тем временем в Дивизионе A сформировалась четверка главных претендентов на вылет. Сборным Шотландии, Израиля, Боснии и Герцеговины и Швейцарии в ноябре предстоит изрядно поработать, чтобы финишировать третьими и хотя бы претендовать на плей-офф за выживание. В настоящее время в круг третьих национальных команд входят Польша, Бельгия, Венгрия и Сербия.

Фото: Положение команд в Дивизионе A после четырех туров Лиги наций 2024/25 (x.com/footrankings)

Шотландская сборная постарается исправить турнирное положение в противостояниях с Хорватией (15 ноября) и Польшей (18 ноября). Зато Израиль ждут тяжелые поединки против Франции (14 ноября) и Бельгии (17 ноября). Слабые надежды у боснийцев, ведь балканской сборной придется противостоять Германии (16 ноября) и Нидерландам (19 ноября). Швейцарцы же примут Сербию (15 ноября) и поедут гостить в Испанию (18 ноября).

Национальные команды Германии и Испании уже завоевали места в 1/4 финала Лиги наций. Только математика препятствует тому, чтобы в перечень четвертьфиналистов внести Португалию и Италию. Крайне высокие шансы увидеть в плей-офф победителей и сборные Франции и Дании. Кстати, жеребьевка этой стадии турнира запланирована на 22 ноября.

Ныне лучшая команда Дивизиона C – Румыния. Подопечные Мирчи Луческу, очевидно, собравшегося побить все рекорды тренерского долголетия, победили во всех четырех матчах. В ноябре "трехцветных" ждут домашние поединки против косоваров (15 ноября) и киприотов (18 ноября). Только сборная Косово остается с шансами опередить румын. Впрочем, даже неудача против команды Луческу сохранит второе место для балканцев, а в последнем туре им будет достаточно не проиграть Литве.

Фото: Положение команд в Дивизионе C после четырех туров Лиги наций 2024/25 (x.com/footrankings)

16 ноября попытаются разыграть прямую путевку в Дивизион B солидеры группы C1. Шведская сборная потеряла победу над словаками в Братиславе (2:2), поэтому теперь попытается уверенно одолеть "соколов". Эстония неожиданно опережает Азербайджан в борьбе за третье место. Однако здесь решающим станет очный поединок 16 ноября на берегу Каспийского моря.

Сборная Северной Македонии уже набрала 10 очков в группе C4, а в ноябре сыграет с аутсайдерами Латвией (14 ноября) и Фарерами (17 ноября) дома. Шансы балтийской команды опередить балканцев остаются чисто математическими. Совершенно другая история в квартете C3, где все команды сохраняют шансы финишировать на любой позиции в группе. Впрочем, главный кандидат на повышение в классе – Северная Ирландия. Ольстерцы встретятся со сборными Беларуси (15 ноября) и Люксембурга (18 ноября).

Живет интрига в Дивизионе D. Сборная Сан-Марино после исторической победы над Лихтенштейном идет второй в тройке D1. Правда, "бьянкадзурри" обязаны побеждать Гибралтар (15 ноября) или сыграть с пиренейцами вничью и переиграть ту же сборную Лихтенштейна (18 ноября), чтобы подняться в Дивизион C. Гибралтарскую же сборную будет устраивать только победа в микрогосударстве на Апеннинах.

Фото: Положение команд в Дивизионе D после четырех туров Лиги наций 2024/25 (x.com/footrankings)

Все значительно проще в группе D2. Здесь национальные команды Мальты и Молдовы 16 ноября в очном противостоянии разыграют прямую путевку в третий по рангу дивизион. Неудачник спора, вероятнее всего, окажется в плей-офф за повышение в классе. Хотя сборная Андорры остается с теоретическими шансами на втором месте в тройке команд. Однако должна побеждать с разницей +3 молдован и +2 – мальтийцев.