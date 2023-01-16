ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мужская сборная Украины объявила заявку на чемпионат Европы по биатлону: есть потеря

Новина українською →
Ленцерхайде, Понедельник 16 января 2023 13:25
Мужская сборная Украины объявила заявку на чемпионат Европы по биатлону: есть потеря Фото: Артему Приме выпадет бремя лидерства (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Оптимальным составом на континентальном первенстве собралась выступить сборная Украины по биатлону. Не поедет в Швейцарию травмированный Дмитрий Пидручный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Чемпионат Европы по биатлону состоится 23-29 января в швейцарском Ленцерхайде. В цветах украинской команды выступят 6 биатлонистов.

В список заявленных попали Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Артем Тищенко. Секстет отечественных биатлонистов будет иметь шансы выступить в индивидуальных гонках, спринтах и гонке преследования, а также смешанных эстафетах. Европейское первенство станет последним стартом перед чемпионатом мира в Оберхофе (6-19 февраля).

Вне заявки Украины на чемпионат остался лидер команды Дмитрий Пидручный. Опытный биатлонист восстанавливается после операции на травмированном колене. Тренерский штаб и сам 31-летний спортсмен стремятся вернуться к планетарному первенству.

Ранее сборная Украины заняла 6-е место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Для "сине-желтых" этот результат стал лучшим в сезоне. Команда в составе Примы, Насыко, Цымбала и Дудченко обошлась без штрафных кругов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
NEWS
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа