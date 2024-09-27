Женская битва чемпионов, MotoGP на курорте и Мадридское дерби: анонс выходных в спорте

Райан – Майер

28 сентября, 04:00, Нью-Йорк, "Мэдисон Сквер Гарден", трансляция на "MEGOGO Гонг"

Специфическое зрелище получило едва ли не самую престижную в мире площадку. Топ-боксерки выйдут в ринг MSG в Нью-Йорке, чтобы определить настоящую чемпионку. Бывшая обладательница чемпионских поясов во втором полулегком весе Микаэла Майер из США во второй раз попытается покорить полусредний дивизион. Британка Сэнди Райан, ранее 4 раза защитившая титул WBC, отдавать пояс не собирается.

Мойкану – Сен-Дени

28 сентября, 22:00, Париж, "Аккор Арена", телетрансляция на Setanta Sports+

Украшением бойцовского вечера в столице Франции под эгидой UFC будет противостояние в легком весе. Бывший временный чемпион Jungle Fight Ренату Карнейру по прозвищу "Могикан" будет противостоять французу Бенуа Сен-Дени. Бразильский боец подходит к схватке фаворитом, но в октагоне случается всякое. Тем более, местная публика неистово будет гнать своего экс-чемпиона трясины MMA.

Фото: Ренату "Мойкану" Карнейру стремится покорить Париж (marca.com)

Мото Гран-при Индонезии

29 сентября, 10:00, Мандалика, "Мандалика Интернэшнл", трансляция на MEGOGO

Движется к развязке сезон элитных мотогонок. Испанец Хорхе Мартин из "Прамака" на протяжении последних этапов укрепил лидерство в общем зачете. Поспособствовали этому неудачи действующего чемпиона Франческо Баньяи. Итальянский пилот "Дукати" не финишировал в двух из трех последних гонок. Впрочем, прощаться с чемпионской интригой рано. Двух претендентов ждут еще 6 финалов.

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

29 сентября, 18:30, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляция на Setanta Sports

Ни шатко ни валко новый сезон начали привычные претенденты на топ-4 английской Премьер-лиги. Манкунианцы и столичные "шпоры" набрали по 7 очков в пяти турах и стремятся наверстать упущенное вскоре, пока ритм матчей через два дня на третий не стал привычным. Оба коллектива посреди недели играли в Лиге Европы дома, поэтому грешить на логистику ни Эрик тен Хаг, ни Ангелос Постекоглу не сможет.

Фото: Расмус Хойлунд восстановился после травмы и готов терроризировать оборону "шпор" (premierleague.com)

"Атлетико" – "Реал"

29 сентября, 22:00, Мадрид, "Ванда Метрополитано", трансляция на MEGOGO

В центральном противостоянии тура Ла Лиги встретятся еще не проигрывавшие команды. Ярые соседи "Атлетико" и "Реал", однако, уже успели потерять очки в ничьих. Первая неудача или даже новый ничейный результат позволит непобежденной "Барселоне" нарастить отрыв над мадридскими грандами. Следовательно, дерби будет ожесточенным. Подогрел интерес и слух о "Золотом мяче" для "сливочного" Винисиуса.