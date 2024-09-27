Жіноча битва чемпіонів, MotoGP на курорті та Мадридське дербі: анонс вихідних у спорті

Раян – Майєр

28 вересня, 04:00, Нью-Йорк, "Медісон Сквер Гарден", трансляція на "MEGOGO Гонг"

Специфічне видовище отримало чи не найпрестижніший у світі майданчик. Топ-боксерки вийдуть в ринг MSG у Нью-Йорку, щоб визначити справжню чемпіонку. Колишня володарка чемпіонських поясів у другій напівлегкій вазі Мікаела Майєр зі США вдруге намагатиметься підкорити напівсередній дивізіон. Британка Сенді Раян, яка раніше 4 рази захистила титул WBC, віддавати пояс не збирається.

Мойкану – Сен-Дені

28 вересня, 22:00, Париж, "Аккор Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

Окрасою бійцівського вечора в столиці Франції під егідою UFC буде протистояння в легкій вазі. Колишній тимчасовий чемпіон Jungle Fight Ренату Карнейру на прізвисько "Могікан" протистоятиме французу Бенуа Сен-Дені. Бразильський боєць підходить до сутичку фаворитом, але в октагоні трапляється всяке. Тим більше, місцева публіка несамовито гнатиме свого екс-чемпіона трясовини MMA.

Фото: Ренату "Мойкану" Карнейру прагне підкорити Париж (marca.com)

Мото Гран-прі Індонезії

29 вересня, 10:00, Мандаліка, "Мандаліка Інтернешнл", трансляція на MEGOGO

Рухається до розв'язки сезон елітних мотоперегонів. Іспанець Хорхе Мартін із "Прамака" впродовж останніх етапів зміцнив лідерство в загальному заліку. Посприяли цьому невдачі чинного чемпіона Франческо Баньяї. Італійський пілот "Дукаті" не фінішував у двох із трьох останніх гонок. Утім, прощатися з чемпіонською інтригою зарано. На обох претендентів чекають ще 6 фіналів.

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем"

29 вересня, 18:30, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляція на Setanta Sports

Ні добре, ні погано новий сезон розпочали звичні претенденти на топ-4 англійської Прем'єр-ліги. Манкуніанці та столичні "шпори" набрали по 7 очок у п'яти турах і прагнуть надолужити втрачене незабаром, допоки ритм матчів через два дні на третій не став звичним. Обидва колективи посеред тижня грали в Лізі Європи вдома, тож покивати на логістику ні Ерік тен Хаг, ні Ангелос Постекоглу не зможе.

Фото: Расмус Хойлунд відновився після травми та готовий тероризувати оборону "шпор" (premierleague.com)

"Атлетіко" – "Реал"

29 вересня, 22:00, Мадрид, "Ванда Метрополітано", трансляція на MEGOGO

У центральному протистоянні туру Ла Ліги зустрінуться команди, що ще не програвали. Затяті сусіди "Атлетіко" та "Реал", однак, уже встигли втратити очки в нічиїх. Перша невдача чи навіть новий нічийний підсумок дозволять непереможній "Барселоні" наростити відрив над мадридськими грандами. Отже, дербі буде запеклим. Підігріла інтерес і чутка про "Золотий м'яч" для "вершкового" Вінісіуса.