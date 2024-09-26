Самый молодой MVP в истории НБА объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

35-летний защитник повесил кроссовки на гвоздь. Последним клубом в карьере американца стал "Мемфис".

В сентябре Роуз расторг контракт с "Гриззлис". В течение нескольких недель он взвешивал варианты собственного будущего. В конце концов, именитый спортсмен, который в прошлом сезоне столкнулся с проблемами со здоровьем, решил не продолжать профессиональные выступления.

"Следующа глава посвящена осуществлению моих мечтаний и обмену опытом. Я верю, что настоящий успех приходит, когда ты становишься тем, кем должен был, и я хочу показать миру, кто я за пределами баскетбола", – заявил Роуз.

В кампании 2023/24 Роуз провел всего 24 матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Средние цифры защитника – 8 очков, 1.9 подбора, 3.3 передачи и 0.3 перехвата за 16.6 минут на паркете.

Кто такой Деррик Роуз

Уроженец Чикаго, на студенческом уровне выступал за "Мемфис Тайгерс". На драфте НБА-2008 выбран "Буллз" под первым номером.

Дебютировал под эгидой ассоциации осенью того же года и стал Новичком по итогам сезона. В кампании 2010/11 был признан самым ценным игроком НБА, установив возрастной рекорд награды, имея всего 22 года. Трехкратный участник Матча всех звезд ассоциации (2010-2012). В составе сборной США триумфовал на двух чемпионатах мира (2010, 2014).

Сезон 2012/13 пропустил полностью из-за тяжелой травмы колена. После восьми лет подряд в составе "Буллз" перешел в ряды "Никс". Позже защищал цвета "Кливленда", "Миннесоты", "Детройта", "Нью-Йорка" (второй раз), "Мемфиса".

Прозвище – D-Rose, "Убийца из Города ветров", "Пух". Находился под следствием по обвинению в групповом изнасиловании, но был оправдан судом присяжных. Ревностный христианин, надевал на матчи браслет с надписью "Во имя Иисуса я играю".