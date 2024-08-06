ua en ru
Вт, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Женщины смогут бесплатно овладеть профессией водителя автобуса: детали

Украина, Вторник 06 августа 2024 20:31
UA EN RU
Женщины смогут бесплатно овладеть профессией водителя автобуса: детали Фото: Мининфраструктуры запустит пилотный проект (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине женщины смогут бесплатно овладеть профессией водителя автобуса. Данная инициатива призвана частично перекрыть дефицит кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и представительство ООН Женщины в Украине договорились о реализации проекта обучения женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами.

Проект под названием "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок" - это бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин.

"Фактически это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением", - пояснили в министерстве.

Цель проекта

Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач подчеркнул, что цель пилотного проекта - обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов.

"Это первая инициатива Министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений по профессиям. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников. Благодарен нашим партнерам из ООН Женщины за поддержку этой идеи и готовность вместе реализовать этот амбициозный проект”, - добавил он.

Среди ключевых задач инициативы:

  • создание новых рабочих мест и возможности профессионального развития женщин в сфере общественного транспорта в соответствии с требованиями транспортной реформы в Украине и европейскими стандартами;
  • расширение возможности трудоустройства женщин в сфере пассажирских перевозок;
  • интеграция стандартов соблюдения прав женщин в коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.

Более того, в рамках проекта предусмотрено также обучение женщин для получения квалификационной карты водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.

Напомним, на днях мы писали, что ветераны могут бесплатно выучиться в IT.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что украинцы, потерявшие работу из-за войны, могут бесплатно овладеть новой профессией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские права Война России против Украины Оккупанты
NEWS
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
В Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин: все подробности ДТП
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую